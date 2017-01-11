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Призначення Х.Фріланд негативно позначиться на відносинах Канади і РФ

Призначення Х.Фріланд негативно позначиться на відносинах Канади і РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Призначення Христі Фріланд новим головою канадського МЗС може негативно вплинути на непрості відносини Канади та Росії. Таку думку у вівторок висловив кореспонденту ТАСС професор університету Оттави, фахівець по Росії і Східній Європі Пол Робінсон, передає УНН.

“Це поганий знак, оскільки майбутнє канадсько-російських відносин викликає занепокоєння”, — сказав він.

П.Робінсон нагадав, що Х.Фріланд в 2014 році виявилася в підготовленому Москвою у відповідь на аналогічні дії Оттави списку канадських чиновників, яким заборонений в’їзд в Росію.

“Новому главі МЗС Канади заборонено в’їзд у Російську Федерацію. Це перший випадок в міжнародній політиці”, — сказав професор.

“Ще будучи журналістом вона критикувала сучасну Росію, а героями РФ, на її думку, є опозиціонери Касьянов, Каспаров і Ходорковський. Президента РФ Володимира Путіна і його оточення вона бачить лише в негативному світлі”, — сказав він.

“Я не бачу в найближчій перспективі яких-небудь поліпшень канадсько-російських відносин”, — сказав він. Експерт пояснив, що Х.Фріланд активно підтримує українську діаспору в Канаді і Україну, а також відома своєю критикою на адресу Росії.

Як повідомляв УНН, українка за походженням Христя Фріланд очолила міністерство закордонних справ Канади. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прем’єр-міністра Канади.

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