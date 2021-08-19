Присваивали деньги для уличного освещения: в "Киевгорсвет" проводят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Столичная прокуратура проводит обыски в служебных помещениях коммунальных предприятий "Киевгорсвет" и "Информатика". В организациях наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 19 августа 2021 в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий "Киевгорсвет" и "Информатика", а также по адресам мест проживания сотрудников коммерческих структур, начали обыски.
Следствие ведут в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины: организации завышали стоимость приобретенных товаров и услуг, а затем перечисляли избыток бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.
Цель обысков - найти первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.
Обыски проводит Святошинская окружная прокуратура города Киев вместе с Государственной фискальной службой.
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