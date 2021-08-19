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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Присваивали деньги для уличного освещения: в "Киевгорсвет" проводят обыски

Присваивали деньги для уличного освещения: в "Киевгорсвет" проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 15643 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Столичная прокуратура проводит обыски в служебных помещениях коммунальных предприятий "Киевгорсвет" и "Информатика". В организациях наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 19 августа 2021 в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий "Киевгорсвет" и "Информатика", а также по адресам мест проживания сотрудников коммерческих структур, начали обыски.

Следствие ведут в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины: организации завышали стоимость приобретенных товаров и услуг, а затем перечисляли избыток бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.

Цель обысков - найти первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Обыски проводит Святошинская окружная прокуратура города Киев вместе с Государственной фискальной службой.

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