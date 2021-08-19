Привласнювали гроші для вуличного освітлення: у "Київміськсвітло" проводять обшуки

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За даними прокуратури, 19 серпня 2021 року в офісних приміщеннях комунальних і підрядних підприємств "Київміськсвітло" та "Інформатика", а також за адресами місць проживання співробітників комерційних структур, розпочали обшуки.

Слідство ведуть у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України: організації завищували вартість придбаних товарів і послуг, а потім перераховували надлишок бюджетних коштів на рахунки підприємств із ознаками ризикованості.

Мета обшуків – знайти первинні фінансові документи та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обшуки проводить Святошинська окружна прокуратура м. Києва разом із Державної фіскальною службою.

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