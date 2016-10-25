Приватизация "Укргаздобычи" будет способствовать созданию конкурентного рынка газа - нардеп

"Моя личная позиция - вся государственная собственность, кроме стратегических предприятий - чем быстрее будет продана в этом государстве - тем быстрее в этом государстве будет ликвидирована коррупция. В том числе, и "Укргаздобыча", поскольку мы приняли закон о рынке природного газа и газ абсолютно конкурентный рынок ", - сказал он.

По словам политика, рынок газа не должен содержать признаков монополизма.

"Мы видим очень много компаний, которые работают на этом рынке. Я не вижу смысла в том, чтобы эта компания ( "Укргаздобыча", - ред ..) находилась в государственной форме собственности. Это моя личная позиция.

Я знаю, что мы должны в кратчайшие сроки продать всю государственную собственность кроме стратегической ", - подчеркнул нардеп Ю. Соловей.

Напомним, в ВР предложили приватизировать "Укргаздобыча". Соответствующую инициативу внес в парламент А.Иванчук .

Также напомним, по словам экономиста А. Новака, без приватизации госпредприятия превращаются в коррупционные дыры .

Более того, расшить списки объектов на приватизацию украинская власть пообещала МВФ в рамках ранее подписанного меморандума.