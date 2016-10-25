Приватизація "Укргазвидобування" сприятиме створенню конкурентного ринку газу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Чим швидше будуть приватизовані об’єкти держвласності, тим скоріше в Україні буде ліквідовано корупцію. Таку думку УНН висловив народний депутат від БПП, заступник голова Комітету ВРУ з питань економічної політики Юрій Соловей, коментуючи можливість приватизації “Укргазвидобування”.
“Моя особиста позиція — вся державна власність, крім стратегічних підприємств — чим швидше буде продана у цій державі — тим швидше в цій державі буде ліквідована корупція. У тому числі, і "Укргазвидобування", оскільки ми прийняли закон про ринок природного газу і газ абсолютно конкурентний ринок”, — сказав він.
За словами політика, ринок газу не повинен містити ознак монополізму.
“Ми бачмо дуже багато компаній, які працюють на цьому ринку. Я не бачу змісту в тому, щоб ця компанія ("Укргазвидобування“, — ред..) знаходилась у державній формі власності. Це моя особиста позиція.
Я знаю, що ми повинні у найкоротші терміни прождати всю державну власність крім стратегічної”, — наголосив нардеп Ю. Соловей.
Нагадаємо, у ВР запропонували приватизувати “Укргазвидобування”. Відповідну ініціативу вніс до Парламенту А.Іванчук.
Також нагадаємо, за словами економіста А. Новака, без приватизації держпідприємства перетворюються на корупційні діри.
Більше того, розшити списки об’єктів на приватизацію українська влада пообіцяла МВФ в рамках раніше підписаного меморандуму.