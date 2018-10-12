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ПриватБанк приостановит все операции с платежными картами

ПриватБанк приостановит все операции с платежными картами

Киев  •  УНН

 • 26129 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. ПриватБанк ночью 14 октября временно приостановит все операции с платежными картами в связи с переходом на новую версию систем управления базами данных (СУБД). Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.

“В рамках процесса миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что также временно не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

В банке посоветовали запастись наличными средствами в ночь с субботы на воскресенье, а также перенести на утро покупки в интернет-магазинах.

Ожидается, что новая версия систем управления базами данных процессинга позволит увеличить производительность и качество обработки операций с платежными картами.

Напомним, в июне этого года в платежной системе Visa произошел сбой в системе, из-за которого европейские пользователи карт не могли осуществить платежи.

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