ПриватБанк приостановит все операции с платежными картами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. ПриватБанк ночью 14 октября временно приостановит все операции с платежными картами в связи с переходом на новую версию систем управления базами данных (СУБД). Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.
“В рамках процесса миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что также временно не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.
В банке посоветовали запастись наличными средствами в ночь с субботы на воскресенье, а также перенести на утро покупки в интернет-магазинах.
Ожидается, что новая версия систем управления базами данных процессинга позволит увеличить производительность и качество обработки операций с платежными картами.
Напомним, в июне этого года в платежной системе Visa произошел сбой в системе, из-за которого европейские пользователи карт не могли осуществить платежи.