ПриватБанк тимчасово зупинить всі операції з платіжними картками

"В рамках процесу міграції на нову версію СУБД всі операції з платіжними картами банку будуть припинені з півночі до 4 ранку, а подальша стабілізація роботи може тривати до 8 години ранку неділі 14 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також тимчасово не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування і торгові термінали банку.

У банку порадили запастися готівкою в ніч з суботи на неділю, а також перенести на ранок покупки в інтернет-магазинах.

Очікується, що нова версія систем управління базами даних процесингу дозволить збільшити продуктивність і якість обробки операцій з платіжними картами.

Нагадаємо, у червні цього року в платіжній системі Visa стався збій в системі, через який європейські користувачі карт не могли здійснити платежі.