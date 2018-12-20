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Привлекательная Украина: четверо россиян пытались пересечь госграницу несмотря на персональный запрет

Киев • УНН

 • 14266 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. За последние сутки четверо граждан Российской Федерации пытались попасть на территорию Украины, несмотря на запрет пересечения границы. Об этом в комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Привлекательная Украина: четверо россиян пытались пересечь госграницу несмотря на персональный запрет

“Россиян мы не пропускаем — основная причина, это не подтверждение цели поездки. Вторая причина, у некоторых из них был превышен срока пребывания во время прошлых поездок. И третья причина — за сутки четверо было тех, кому запрещали въезд, но они к моменту окончания запрета пытались пересечь границу”, - сказал Олег Слободян.

Также, по словам чиновника на территорию Украины за сутки не пропустили 39 граждан РФ. А с начала военного положения — более 1420 человек.

Также, РФ не пропустила через свою границу более 430 украинцев за время объявления военного положения без объяснения причин.

Напомним, Украина на время военного положения не пропускает на свою территорию россиян мужчин в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением — осуществление гуманитарной миссии или, например, прибытие на похороны.

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