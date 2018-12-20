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Приваблива Україна: четверо росіян намагалися перетнути держкордон попри персональну заборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останню добу четверо громадян Російської Федерації намагалися потрапити на територію України, не дивлячись на заборону перетину кордону. Про це в коментарі УНН повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Приваблива Україна: четверо росіян намагалися перетнути держкордон попри персональну заборону

“Росіян ми не пропускаємо — основна причина, це не підтвердження мети поїздки. Друга причина, деякі з них мали перевищенні терміни перебування під час минулих поїздок. І третя причина — за добу четверо було тих, кому забороняли в’їзд, але вони до моменту закінчення заборони намагалися перетнути кордон”, — сказав Олег Слободян

Також, за словами посадовця на територію України за добу не пропустили 39 громадян РФ. А від початку воєнного стану — понад 1420 осіб.

Також, РФ не пропустила через свій кордон понад 430 українців за час оголошення воєнного стану без пояснення причин.

Нагадаємо, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком — здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.

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