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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Пришло время положить конец гендерным стереотипам": Зеленского призывают ввести мобилизацию женщин

"Пришло время положить конец гендерным стереотипам": Зеленского призывают ввести мобилизацию женщин

Киев  •  УНН

14:33 • 6959 просмотра

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На сайте Президента появилась петиция с требованием мобилизовать женщин для уменьшения гендерного неравенства. Автор петиции отмечает нарушение конституционных прав женщин, поскольку обязанность защиты Родины является равной для всех граждан.

На официальном интернет-представительстве Президента Украины появилась петиция, где автор требует мобилизовать женщин, чтобы уменьшить гендерное неравенство, пишет УНН.

«Уважаемый господин Президент, в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, обязанность защиты Родины возложена на всех граждан нашей страны, независимо от пола. В тексте Конституции четко указано, что эта обязанность является равной для всех, что делает невозможным любую дискриминацию на основе пола. Однако нынешняя практика мобилизации фактически является нарушением конституционного права женщин, ведь только мужчины подлежат принудительной мобилизации. Это ограничивает гражданские права женщин, дискриминируя их в выполнении этого Священного долга», - говорится в петиции.

Автором стал Рудницкий Андрей, который отмечает, что «пора положить конец существованию гендерных стереотипов», ведь женщины способны занимать широкий спектр военных специальностей. 

В петиции говорится, что украинские женщины уже работают как в боевых подразделениях, так и на должностях военных медиков, операторов беспилотников, аналитиков и других важных специальностей. 

«Мобилизация только мужчин в то время, когда женщинам не предоставляется аналогичное обязательство, противоречит принципам равенства и справедливости. В этом усматривается антиконституционный и дискриминационный подход, который фактически лишает женщин права на выполнение своего конституционного долга. Такая ситуация является не только проявлением дискриминации, но и нарушением их прав как полноправных граждан Украины», - отмечается в петиции.

Сама же петиция собрала 178 голосов, из 25 тысяч нужных.

Напомним 

Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием, работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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