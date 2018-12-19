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Природный парк на Закарпатье увеличился в размерах

Киев • УНН

 • 11285 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительство приняло решение о расширении границ Ужанского Национального природного парка. Об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов на странице в Facebook, передает УНН.

Природный парк на Закарпатье увеличился в размерах

“Отныне в состав парка будет включено и ему предоставлено в постоянное пользование 18370,1 гектара земель государственной собственности на территории Великоберезнянского района Закарпатской области (из них 11382,1 гектара земель, входящих в состав национального природного парка без изъятия)”, — говорится в сообщении.

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По словам Остапа Семерака, включенные в площади лесов и старовозрастных лесов, которые имеют чрезвычайно высокую природоохранную ценность.

Ужанский парк входит в состав трансграничного украинского-польско-словацкого биосферного резервата “Восточные Карпаты”, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, является территорией Изумрудной сети.

Изумрудная сеть Европы — сеть территорий особого природоохранного значения, важных для сохранения биоразнообразия, в странах Европы. Создана в 1998 году для выполнения Бернской конвенции 1979 года и поддерживается государствами — членами Совета Европы.

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Ужанский национальный природный парк — национальный природный парк в Украине. Расположен в пределах Украинских Карпат, на территории Великоберезнянского района Закарпатской области.

Созданный в сентябре 1999 года на основе природозаповедных объектов, которые существовали в верховьях реки Уж уже в начале ХХ века, во времена Австро-Венгрии в 1908 году.

Напомним, в Украине недавно появился змеиный заповедник.

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