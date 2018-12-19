Природний парк на Закарпатті збільшився у розмірах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уряд ухвалив рішення про розширення меж Ужанського Національного природного парку. Про це повідомило Міністерство екології та природних ресурсів на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Відтепер до складу парку буде включено і надано йому у постійне користування 18370,1 гектара земель державної власності на території Великоберезнянського району Закарпатської області (з них 11382,1 гектара земель, входять до складу національного природного парку без вилучення)”, — йдеться у повідомленні.
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За словами Остапа Семерака, включені до площі пралісів та старовікових лісів, які мають надзвичайно високу природоохоронну цінність.
Ужанський парк входить до складу транскордонного українсько-польсько-словацького біосферного резервату “Східні Карпати”, об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є територією Смарагдової мережі.
Смарагдова мережа Європи — мережа територій особливого природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття, в країнах Європи. Створена 1998 року для виконання Бернської конвенції 1979 року і підтримується державами — членами Ради Європи.
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Ужанський національний природний парк — національний природний парк в Україні. Розташований у межах Українських Карпат, на території Великоберезнянського району Закарпатської області.
Створений у вересні 1999 року на основі природозаповідних об'єктів, які існували у верхів'ях річки Уж вже на початку ХХ століття, за часів Австро-Угорщини у 1908 році.
Нагадаємо, в Україні нещодавно з'явився зміїний заказник.