Прирост новых случаев COVID-19 в Киеве снова подскочил до 500, умерли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 529 больных коронавирусом. Умерли три человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"529 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего за период пандемии в городе 5105 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 207 835", - сообщил Виталий Кличко.
Детали
Заболели: 319 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 177 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 18 девочек от трех до 16 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом, а также 61 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 3794 человека. В общем коронавирус преодолели 176 250 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 127, в Соломенском - 126 и в Святошинском районе - 63 случая", - отметил Виталий Кличко.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,209 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 июня - почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем в предыдущий день. При этом летальных случаев за сутки меньше, чем накануне - 102.