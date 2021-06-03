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Приріст нових випадків COVID-19 у Києві знову підскочив до 500, померли троє людей

Київ • УНН

 • 15142 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 529 хворих на коронавірус. Померли троє людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Приріст нових випадків COVID-19 у Києві знову підскочив до 500, померли троє людей

Цитата:

“529 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли троє людей. Усього за період пандемії в місті 5105 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 207835”, — повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Захворіли: 319 жінок віком від 18 до 90 років та 177 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 18 дівчаток від трьох до 16 років і 15 хлопчиків від двох до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус, а також 61 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3794 людини. Загалом коронавірус подолали 176 250 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 127, у Солом’янському — 126 та в Святошинському районі — 63 випадки”, — зазначив Віталій Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,209 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 червня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж попереднього дня. При цьому летальних випадків за добу менше, ніж напередодні - 102.

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