В Україні вже 2,209 млн випадків COVID-19, за добу - 2 581

"3 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 059 осіб;



летальних випадків – 102;



одужало – 9 405 осіб;



протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 308 осіб, експрес-тестами – 20 953 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 209 417 осіб;



одужало – 2 072 091 особа;



летальних випадків – 50 959;



проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.



Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 122 дитини та 129 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Випадків/щеплень (1 доза) за добу:



місто Київ – 529/3 635



Вінницька область – 30/1 679



Волинська область – 77/303



Дніпропетровська область – 177/3 592



Донецька область – 120/620



Житомирська область – 79/679



Закарпатська область – 48/335



Запорізька область – 182/1 582



Івано-Франківська область – 57/175



Київська область – 143/2 713



Кіровоградська область – 30/150



Луганська область – 48/159



Львівська область – 154/679



Миколаївська область – 65/987



Одеська область – 50/997



Полтавська область – 40/1 742



Рівненська область – 110/839



Сумська область – 78/1 329



Тернопільська область – 51/206



Харківська область – 134/2 394



Херсонська область – 92/1 268



Хмельницька область – 79/683



Черкаська область – 75/189



Чернівецька область – 53/497



Чернігівська область – 80/1 467



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.