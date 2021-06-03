В Україні вже 2,209 млн випадків COVID-19, за добу - 2 581
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,209 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 червня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж попереднього дня. При цьому летальних випадків за добу менше, ніж напередодні - 102. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"3 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 059 осіб;
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- летальних випадків – 102;
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- одужало – 9 405 осіб;
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- протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 308 осіб, експрес-тестами – 20 953 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 209 417 осіб;
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- одужало – 2 072 091 особа;
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- летальних випадків – 50 959;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 122 дитини та 129 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Випадків/щеплень (1 доза) за добу:
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- місто Київ – 529/3 635
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- Вінницька область – 30/1 679
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- Волинська область – 77/303
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- Дніпропетровська область – 177/3 592
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- Донецька область – 120/620
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- Житомирська область – 79/679
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- Закарпатська область – 48/335
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- Запорізька область – 182/1 582
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- Івано-Франківська область – 57/175
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- Київська область – 143/2 713
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- Кіровоградська область – 30/150
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- Луганська область – 48/159
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- Львівська область – 154/679
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- Миколаївська область – 65/987
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- Одеська область – 50/997
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- Полтавська область – 40/1 742
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- Рівненська область – 110/839
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- Сумська область – 78/1 329
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- Тернопільська область – 51/206
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- Харківська область – 134/2 394
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- Херсонська область – 92/1 268
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- Хмельницька область – 79/683
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- Черкаська область – 75/189
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- Чернівецька область – 53/497
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- Чернігівська область – 80/1 467
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.