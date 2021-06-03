В Украине уже 2,209 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 581
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,209 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 июня - почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем в предыдущий день. При этом летальных случаев за сутки меньше, чем накануне - 102. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"3 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2581 новый случай заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1059 человек;
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- летальных случаев - 102;
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- выздоровели - 9405 человек;
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- протестировано: методом ПЦР - 26 468 человек, методом ИФА - 11 308 человек, экспресс-тестами - 20 953 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 209 417 человек;
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- выздоровели - 2 072 091 человек;
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- летальных исходов - 50 959;
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- проведено ПЦР-тестов - 10 261 649.
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Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 122 ребенка и 129 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
Случаев/прививок (1 доза) за сутки:
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- Киев - 529/3 635
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- Винницкая область - 30/1 679
-
- Волынская область - 77/303
-
- Днепропетровская область - 177/3 592
-
- Донецкая область - 120/620
-
- Житомирская область - 79/679
-
- Закарпатская область - 48/335
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- Запорожская область - 182/1 582
-
- Ивано-Франковская область - 57/175
-
- Киевская область - 143/2 713
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- Кировоградская область - 30/150
-
- Луганская область - 48/159
-
- Львовская область - 154/679
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- Николаевская область - 65/987
-
- Одесская область - 50/997
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- Полтавская область - 40/1 742
-
- Ровенская область - 110/839
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- Сумская область - 78/1 329
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- Тернопольская область - 51/206
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- Харьковская область - 134/2 394
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- Херсонская область - 92/1 268
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- Хмельницкая область - 79/683
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- Черкасская область - 75/189
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- Черновицкая область - 53/497
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- Черниговская область - 80/1 467
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.
Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".