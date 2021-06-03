В Украине уже 2,209 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 581

"3 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2581 новый случай заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1059 человек;



летальных случаев - 102;



выздоровели - 9405 человек;



протестировано: методом ПЦР - 26 468 человек, методом ИФА - 11 308 человек, экспресс-тестами - 20 953 человека.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 209 417 человек;



выздоровели - 2 072 091 человек;



летальных исходов - 50 959;



проведено ПЦР-тестов - 10 261 649.



Детали

Среди заболевших за минувшие сутки - 122 ребенка и 129 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Случаев/прививок (1 доза) за сутки:



Киев - 529/3 635



Винницкая область - 30/1 679



Волынская область - 77/303



Днепропетровская область - 177/3 592



Донецкая область - 120/620



Житомирская область - 79/679



Закарпатская область - 48/335



Запорожская область - 182/1 582



Ивано-Франковская область - 57/175



Киевская область - 143/2 713



Кировоградская область - 30/150



Луганская область - 48/159



Львовская область - 154/679



Николаевская область - 65/987



Одесская область - 50/997



Полтавская область - 40/1 742



Ровенская область - 110/839



Сумская область - 78/1 329



Тернопольская область - 51/206



Харьковская область - 134/2 394



Херсонская область - 92/1 268



Хмельницкая область - 79/683



Черкасская область - 75/189



Черновицкая область - 53/497



Черниговская область - 80/1 467



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".