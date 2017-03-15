Прекращение сообщения с Донбассом противоречит минским соглашениям - Б.Грызлов

"Бессилие киевской власти против произвола националистов бьет, прежде всего, по самой Украины. Это тем более опасно, что тенденция подкрепляется другими действиями официальных лиц. Имею в виду, в частности, распространенное сегодня средствами массовой информации заявление президента Петра Порошенко на заседании СНБО, которое предусматривает прекращение транспортного сообщения с "ЛНР" и "ДНР", что прямо противоречит минским соглашениям ", - сказал Б.Грызлов.

Напомним, как заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, во исполнение решения Совбеза сегодня силами Национальной полиции и Национальной гвардии будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути , ведущие к линии разграничения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО предложил принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированной территорией , которая должна действовать до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных боевиками предприятий.