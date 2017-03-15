Припинення сполучення з Донбасом суперечить мінським угодам – Б.Гризлов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рішення української влади про припинення транспортного сполучення з непідконтрольними Києву територіями Донбасу суперечить мінським угодам, заявив представник РФ у контактній групі з урегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Безсилля київської влади проти свавілля націоналістів б’є, насамперед, по самій Україні. Це тим більш небезпечно, що тенденція підкріплюється іншими діями офіційних осіб. Маю на увазі, зокрема, поширену сьогодні засобами масової інформації заяву президента Петра Порошенка на засіданні РНБО, яка передбачає припинення транспортного сполучення з "ЛНР" і "ДНР", що прямо суперечить мінським угодам”, — сказав Б.Гризлов.
Нагадаємо, як заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов, на виконання рішення Радбезу сьогодні силами Національної поліції та Національної гвардії будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування.
Раніше президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО запропонував ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з окупованою територією, яка має діяти до повернення під українську юрисдикцію захоплених бойовиками підприємств.