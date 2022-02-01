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Прекращение призыва с 2024 года: Зеленский подписал указ о военной службе

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ № 36/2022 “О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышения привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к принципам профессиональной армии”. Документ размещен на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Согласно обнародованному тексту, Президент постановил Кабинету министров Украины:

1) Принять в установленном порядке меры по безусловному выполнению требований статьи 35 Закона Украины “О национальной безопасности Украины” во время формирования Бюджетной декларации на 2023-2025 годы;
2) обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты относительно:

— Внесения изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год”, предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины до уровня, определенного Указом Президента Украины от 30 декабря 2021 года № 688/2021 “О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины”;
— Поэтапного увеличения численности Вооруженных Сил Украины в период с 2022 по 2025 годы на 100 000 лиц для повышения оборонных возможностей государства;
— Внедрения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Министерству обороны Зеленский постановил разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных Сил Украины на профессиональной основе, предусмотрев:

— Увеличение сроков действия контрактов;
— Увеличение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые заключают долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы;
— Формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, которые заключили долгосрочные контракты;

Минобороны также поручено ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабинета министров Украины проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья.

Оборонное ведомство также получило указание обеспечить при реализации военной кадровой политики внедрения прозрачной системы карьерного роста военнослужащих Вооруженных Сил Украины, построенной на рейтинговой оценке.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст

Во время сегодняшнего выступления в парламенте Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым численность украинской армии в ближайшие 3 года увеличится на 100 тысяч человек.

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