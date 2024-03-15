"Приняты все необходимые меры для укрепления обороны": Сырский посетил Авдеевское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский работал на Авдеевском направлении над вопросом укрепления обороны в условиях попыток противника прорвать ее в полосах трех бригад, с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другим, были приняты необходимые меры. Об этом Главком сообщил в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке", - сообщил Сырский.

По его словам, наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является - уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии", - отметил Сырский.