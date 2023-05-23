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Принц Гарри проиграл попытку обжаловать решение запретить ему платить за охрану полицией Великобритании

Принц Гарри проиграл попытку обжаловать решение запретить ему платить за охрану полицией Великобритании

Киев • УНН

 • 656523 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Принц Гарри проиграл свою заявку на второй судебный иск против Министерства внутренних дел из-за мер безопасности во время его пребывания в Великобритании, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Герцог Сассекский потребовал от Высокого суда разрешения на судебный пересмотр решения о том, что ему не следует разрешать частным образом платить за свою охрану.

Министерство внутренних дел, которое отвечает за охрану правопорядка, иммиграцию и безопасность, в феврале 2020 года решило, что принц перестанет получать личную полицейскую охрану, находясь в Великобритании, даже если он сам покроет расходы.

Высокий суд, который в прошлом году уже согласился с тем, что ему должно быть разрешено обжаловать первоначальное решение о прекращении защиты, постановил, что он не может также добиваться судебного пересмотра того, позволить ли ему платить за специализированных полицейских.

«Эти услуги отличаются по своему характеру от полицейских услуг, предоставляемых, например, на спортивных или развлекательных мероприятиях, поскольку они предполагают использование высококвалифицированных специалистов-офицеров, которых имеется ограниченное количество, и которые обязаны подвергать себя опасности», - говорится в сообщении.

Добавим

Решение во вторник также было принято на фоне судебного разбирательства в Высоком суде с участием герцога, в котором он подает оспариваемый иск против Mirror Group Newspapers (MGN) по обвинениям в незаконном сборе информации.

Ожидается также решение по иску герцога о клевете против ANL в связи со статьей о его деле против Министерства внутренних дел.

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