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Принц Гаррі програв спробу оскаржити рішення заборонити йому платити за охорону поліцією Великої Британії

Принц Гаррі програв спробу оскаржити рішення заборонити йому платити за охорону поліцією Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Принц Гаррі програв свою заявку на другий судовий позов проти Міністерства внутрішніх справ через заходи безпеки під час його перебування у Великій Британії, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Герцог Сассекський вимагав від Високого суду дозволу на судовий перегляд рішення про те, що йому не слід дозволяти приватно платити за свою охорону.

Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за охорону правопорядку, імміграцію та безпеку, у лютому 2020 року вирішило, що принц перестане отримувати особисту поліцейську охорону, перебуваючи у Великій Британії, навіть якщо він сам покриє витрати.

Високий суд, який минулого року вже погодився з тим, що йому має бути дозволено оскаржити початкове рішення про припинення захисту, ухвалив, що він не може також домагатися судового перегляду того, чи дозволити йому платити за спеціалізованих поліцейських.

«Ці послуги відрізняються за своїм характером від поліцейських послуг, що надаються, наприклад, на спортивних або розважальних заходах, оскільки вони передбачають використання висококваліфікованих фахівців-офіцерів, яких є обмежена кількість, і які зобов'язані наражати себе на небезпеку», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Рішення у вівторок також було ухвалено на тлі судового розгляду у Високому суді за участю герцога, в якому він подає оскаржуваний позов проти Mirror Group Newspapers (MGN) за звинуваченнями в незаконному зборі інформації.

Очікується також рішення щодо позову герцога про наклеп проти ANL у зв'язку зі статтею про його справу проти Міністерства внутрішніх справ.

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