Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пара выбрала открытую карету Ascot Landau – одну из пяти, которыми владеет королевская семья. Их использовали на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин в 2011 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца в Twitter.
На случай дождя для королевской свадьбы подобрали закрытый вариант. Карета построена в 1830 году и отреставрирована в 1969-м, уточнил телеканал Sky News.
Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.