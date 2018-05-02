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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

Киев • УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пара выбрала открытую карету Ascot Landau – одну из пяти, которыми владеет королевская семья. Их использовали на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин в 2011 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца в Twitter.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

На случай дождя для королевской свадьбы подобрали закрытый вариант. Карета построена в 1830 году и отреставрирована в 1969-м, уточнил телеканал Sky News.

Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.

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