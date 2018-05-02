Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

На случай дождя для королевской свадьбы подобрали закрытый вариант. Карета построена в 1830 году и отреставрирована в 1969-м, уточнил телеканал Sky News.



Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.



Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.