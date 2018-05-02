Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали карету для весільної процесії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Пара вибрала відкриту карету Ascot Landau - одну з п'яти, якими володіє королівська сім'я. Їх використовували на весіллі принца Вільяма і герцогині Кетрін в 2011 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кенсингтонського палацу в Twitter.
На випадок дощу для королівського весілля підібрали закритий варіант. Карета побудована в 1830 році і відреставрована в 1969-му, уточнив телеканал Sky News.
Як повідомляв УНН, британський принц Гаррі попросив свого старшого брата принца Вільяма стати його другом нареченого на весіллі з американської актрисою Меган Маркл.
Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл поділилися деталями про обраний музичному супроводі весільної церемонії в каплиці святого Георгія.