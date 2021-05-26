Помещение Южной исправительной колонии, где произошел масштабный бунт заключенных, выставили на продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Южную исправительную колонию №51, расположенную в Одессе на Люстдорфской дороге, выставили на продажу. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества, сообщает УНН.
Детали
Объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52 473,8 м², расположенных на земельном участке 5,98 га. Приватизационный аукцион запланирован на 25 июня, а стартовая цена объекта составит 223 250 000 гривен.
"Учреждение исполнения наказаний на улице Люстдорфская дорога, 9 не функционирует с июня 2019 года. С тех пор территория приходит в упадок, а государство ежегодно тратит на ее содержание больше 18 млн гривен. Зато приватизация этого масштабного объекта позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры европейского типа, а также создать в Одессе новый современный пространство", - разъяснили в Фонде.
Следует добавить, что колония прекратила функционирование после бунтов заключенных и масштабного пожара, который уничтожил чисть помещений.
Всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине, 4-8 из которых уже в 2021 году. Эти учреждения или не функционируют вообще или незаполненные.