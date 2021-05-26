Приміщення Південної виправної колонії, де стався масштабний бунт в’язнів, виставили на продаж

Деталі

Об’єкт складається з інженерних мереж та будівель загальною площею 52 473,8 м², які розташовані на земельній ділянці 5,98 га. Приватизаційний аукціон заплановано на 25 червня, а стартова ціна об’єкту складатиме 223,25 мільйонів гривень.

“Установа виконання покарань на вулиці Люстдорфська дорога, 9 не функціонує з червня 2019 року. Відтоді територія занепадає, а держава щороку витрачає на її утримання більше 18 мільйонів гривень. Натомість приватизація цього масштабного об’єкта дозволить залучити кошти на розбудову нової в’язничної інфраструктури європейського типу, а також створити в Одесі новий сучасний простір”, — роз’яснили у Фонді.

Слід додати, що колонія припинила функціонування після бунтів в’язнів та масштабної пожежі, яка знищила частину приміщень.

Загалом в рамках реформи пенітенціарної системи планується приватизувати 35 виправних закладів по всій Україні, 4-8 з яких вже у 2021 році. Ці заклади або не функціонують взагалі або незаповнені.