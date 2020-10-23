Справа бунту у виправній колонії в Одесі: семеро підозрюваних порізали себе на судовому засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Малиновському суді міста Одеси 7 підозрюваних порізали себе після рішення щодо продовження їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на пресслужбу суду.
"У провадженні судді Сергія Черевка перебуває кримінальне провадження стосовно семи обвинувачених у вчиненні масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя, що призвело до тяжких наслідків та вчинення нападу на адміністрацію установи виконання покарань особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі у ДУ "Південна виправна колонія №51", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у результаті чого було паралізовано роботу ПВК №51, пошкоджено та знищено майно ДУ "ПВК № 51" на загальну суму 791 479 гривень 11 копійок, майно ДУ "ОВК №14" на загальну суму 353 101 гривня, а також нанесено тілесні ушкодження 17 працівникам адміністрації.
Сьогодні, 23 жовтня 2020 року, семи обвинуваченим продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
"Після проголошення ухвали суду про продовження запобіжного заходу, обвинувачені власноруч завдали собі тілесні ушкодження на різні ділянки тіла (акт аутоагресії). Нарядом швидкої медичної допомоги семи обвинуваченим було надано відповідну медичну допомогу", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині повідомили про підозру 7 особам, які підозрюються у вчинені бунту у колонії №51.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Одесі сталася пожежа на території південної виправної колонії №51.
За фактом подій на території виправної колонії в Одесі розпочато кримінальне провадження.
Окрім того повідомлялося, що під час заворушень в одеській колонії №51 постраждали п’ятеро працівників виправної установи.