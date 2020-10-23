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Дело бунта в исправительной колонии в Одессе: семеро подозреваемых порезали себя на судебном заседании

Дело бунта в исправительной колонии в Одессе: семеро подозреваемых порезали себя на судебном заседании

Киев  •  УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Малиновском суде города Одессы 7 подозреваемых порезали себя после решения о продлении им меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"В производстве судьи Сергея Черевко находится уголовное производство в отношении семи обвиняемых в совершении массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над лицами, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие, что привело к тяжелым последствиям и совершение нападения на администрацию учреждения исполнения наказаний лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы в ГУ "Южная исправительная колония №51", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате чего была парализована работа ЮИК №51, повреждено и уничтожено имущество ГУ "ЮИК №51" на общую сумму 791 479 гривен 11 копеек, имущество ГУ "ЮИК №14" на общую сумму 353 101 гривна, а также нанесены телесные повреждения 17 работникам администрации.

Сегодня, 23 октября 2020 года, семи обвиняемым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"После объявления решения суда о продлении меры пресечения, обвиняемые собственноручно нанесли себе телесные повреждения на разных участках тела (акт аутоагрессии). Нарядом скорой медицинской помощи семерым обвиняемым было предоставлено соответствующую медицинскую помощь", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Одесской области сообщили о подозрении 7 лицам, которые подозреваются в совершении бунта в колонии №51.

Как ранее сообщалось в УНН, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии №51.

По факту событий на территории исправительной колонии в Одессе начато уголовное производство.

Кроме того сообщалось, что во время беспорядков в одесской колонии №51 пострадали пятеро работников исправительного учреждения.

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