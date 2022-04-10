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Прикрыл отход товарищей ценой собственной жизни: история Героя Олега Адамовского, который оборонял Харьков

Киев • УНН

 • 387229 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Майор Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова. Он навсегда вошел в историю как Герой Украины. Адамовский прикрывал собратьев, чтобы они могли выйти из-под вражеского обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Прикрыл отход товарищей ценой собственной жизни: история Героя Олега Адамовского, который оборонял Харьков

Детали

Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход товарищей ценой собственной жизни. Группа под руководством офицера наткнулась на вражескую засаду. 30-летний майор убивал врагов до последнего вздоха и этим спас не одного собрата.

13 лет своей жизни Олег Адамовский посвятил службе Вооруженным Силам Украины.

2 апреля был удостоен звания Героя Украины, посмертно.

"Завершим победой то, за что он боролся! Герои не умирают! Отомстим за каждого!", - отметили в Министерстве обороны Украины.

Напомним 

Жена погибшего защитника Украины написала трогательный пост о своем муже. Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою в Житомирской области над селом Тригорье.

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