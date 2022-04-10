Прикрив відхід побратимів ціною власного життя: історія Героя Олега Адамовського, який обороняв Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Майор Олег Адамовський загинув під час оборони Харкова. Він назавжди увійшов у історію як Герой України. Адамовський прикривав побратимів, щоб вони могли вийти з-під ворожого обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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Адамовський загинув під час оборони Харкова, прикривши відхід побратимів ціною власного життя. Група під керівництвом офіцера натрапила на ворожу засідку. 30-річний майор вбивав ворогів до останнього подиху та цим врятував не одного побратима.
13 років свого життя Олег Адамовський присвятив службі Збройним Силам України.
2 квітня був удостоєний звання Героя України, посмертно.
"Завершимо перемогою те, за що він боровся! Герої не вмирають! Помстимося за кожного!", - зазначили в Міністерстві оборони України.
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