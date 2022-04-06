Пишаюся, що стала твоєю дружиною: вдова загиблого Героя написала зворушливий пост про чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Дружина загиблого захисника України написала зворушливий пост про свого чоловіка. Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Дмитро Чумаченко загинув у повітряному бою на Житомирщині над селом Тригірʼя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі
Дружина Дмитра написала зворушливий пост про чоловіка:
"Вечір. Я сиділа на ліжку, Діма стояв поряд. Ми любили багато балакати. Зайшла тема про польоти, а саме про катапультування.
– А як катапультуватися?
– У тебе поміж ніг є така ручка за яку потрібно смикнути.
– А з літаком що?
– Тебе викидає, літак паде.
– Ого…
– А ти думала. Але впершу чергу треба думати не про катапультування.
– А про що?
– Наше завдання врятувати людей, при можливості – літак. Я маю, впершу чергу, спрямувати літак в місце, де немає будинків, а вже потім думати про себе.
– Але ж ти можеш не встигнути катапультуватися…
Він не встиг, але врятував сотні життів. Відважність, героїзм, безстрашність. Поки наше небо та землю захищають такі Люди – нам нічого боятись. Бо вони готові покласти своє життя на вівтар смерті, щоб кожен із нас міг зранку прокинутись не від повітряної тривоги, а від співу пташок. Я пишаюсь, що 15.12.2018 життя звело мене з тобою. Пишаюсь, що стала твоєю дружиною. Пишаюсь, що ти не завагався і виконав вчинок, про який знають та знатимуть всі. Герої не вмирають!
Вічна пам'ять Герою", - написала жінка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біла зала Маріїнського палацу тепер буде називатись Білою залою Героїв України.