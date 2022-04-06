Біла зала Маріїнського палацу тепер буде називатись Білою залою Героїв України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення розповів, що Біла зала Маріїнського палацу тепер буде називатись Білою залою Героїв України, інформує УНН.
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Зеленський повідомив, що в Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.
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"Тепер саме в Маріїнському палаці, у Білій залі, у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні. А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатись Білою залою Героїв України", - зазначив президент.
Нагадаємо
Зеленський передав родині загиблого фоторепортера Макса Левіна орден "За мужність".