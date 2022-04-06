Белый зал Мариинского дворца теперь будет называться Белым залом Героев Украины

Детали

Зеленский сообщил, что в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, которые отмечены этим званием посмертно.

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"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут происходить такие важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне. А Белый зал Мариинского дворца отныне будет называться Белым залом Героев Украины", - отметил президент.

Напомним

Зеленский передал семье погибшего фоторепортера Макса Левина орден "За мужество".