Пограничный пост Южной Кореи в демилитаризованной зоне обстреляли со стороны КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Пограничный пост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов, передает УНН.
Отмечается, что пограничный пост в центральной части демилитаризованной зоны подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07:41 по местному времени (1:41 по времени Киева). Южнокорейская сторона сделала два соответствующих выстрела.
По данным агентства, пострадавших при обстреле нет.
Добавляется, что после инцидента военные распространили радиопредупреждение.
“Мы принимаем меры по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также придерживаемся необходимой позиции готовности”, — говорится в пресс-релизе штаба Южной Кореи.
Инцидент произошел после первого за несколько недель публичного выступления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, во время исчезновения которого появились многочисленные спекуляции о его здоровье.