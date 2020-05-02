У КНДР заявили, що Кім Чен Ин з'явився на публіці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин вперше за 20 днів з'явився на публіці, відвідавши церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив. Про це повідомляє УНН з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Кім Чен Ин особисто перерізав стрічку, яка символізувала завершення будівництва, взявши участь в церемонії, заявили в ЦТАК.
За інформацією агентства, урочисте відкриття заводу за участю лідера КНДР відбулося 1 травня і було приурочено до міжнародного свята трудящих, яке традиційно широко відзначається у республіці. Кім Чен Ин також пройшов по деяких цехах нового заводу.
Нагадаємо, глава КНДР не з'являвся на публіці з 11 квітня, коли він провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї.