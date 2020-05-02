В КНДР заявили, что Ким Чен Ын появился на публике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонського завода удобрений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии, заявили в ЦТАК.
По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР произошло 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся, который традиционно широко отмечается в республике. Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода.
Напомним, глава КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.