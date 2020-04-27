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У президента Республіки Корея заявили, що Кім Чен Ин здоровий

У президента Республіки Корея заявили, що Кім Чен Ин здоровий

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин здоровий. Про це заявив у неділю американської телекомпанії CNN спеціальний радник президента Республіки Корея з дипломатії і питань національної безпеки Мун Чжон Ін, передає УНН.

“Позиція нашого уряду тверда”, — сказав він. “Кім Чен Ин живий і здоровий. Він знаходиться в районі Вонсана з 13 квітня. Ніяких підозрілих пересувань помічено не було”, — додав радник президента Республіки Корея з дипломатії і питань національної безпеки.

Центральна газета КНДР раніше повідомила, що Кім Чен Ин продовжує працювати з документами. У повідомленні газети “Нодон сінмун” йшлося про те, що Кім Чен Ин направив послання з подякою будівельникам туристичної зони на східному узбережжі Вонсан-Кальмі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай направив в КНДР групу медиків на тлі чуток про здоров’я Кім Чен Ина

Спекуляції щодо стану здоров’я Кім Чен Ина почалися після того, як він 15 квітня несподівано пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена. Раніше на цьому тижні південнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім переніс операцію у зв’язку з серцево-судинним захворюванням. У свою чергу, телеканал CNN повідомив, що в США вивчають розвідувальні дані про те, що життя північнокорейського лідера знаходиться в небезпеці після нібито перенесеної ним операції. Ніякого підтвердження цієї інформації видання не навело. Південнокорейська влада, в свою чергу, заявили про відсутність даних про захворювання Кім Чен Ина. Втім, згодом японське видання Yomiuri повідомило, що у КНДР йде підготовка заміни Кім Чен Ина на посаді глави країни. У той же час, джерело з Південної Кореї підтвердило Reuters, що Кім Чен Ин живий і, ймовірно, незабаром знову з’явиться на публіці.

Зокрема, ввечері 25 квітня видання New York Post повідомило, спираючись на низку джерел, що Кім Чен Ин — помер.

А у четвер, 23 квітня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому Домі заявив, що повідомлення про важке захворювання Кіма, ймовірно, є помилковим.

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