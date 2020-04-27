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У президента Республики Корея заявили, что Ким Чен Ын здоров

У президента Республики Корея заявили, что Ким Чен Ын здоров

Киев  •  УНН

 • 16680 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом заявил в воскресенье американской телекомпании CNN специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и национальной безопасности Мун Чжон Ин, передает УНН.

“Позиция нашего правительства твердая”, — сказал он. “Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких подозрительных передвижений замечено не было”, — добавил советник президента Республики Корея по дипломатии и национальной безопасности.

Центральная газета КНДР ранее сообщила, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами. В сообщении газеты “Нодон синмун” говорилось о том, что Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальми.

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Спекуляции относительно состояния здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он 15 апреля неожиданно пропустил традиционные мероприятия по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена. Ранее на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили, что Ким перенес операцию в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что в США изучают разведданные о том, что жизнь северокорейского лидера находится в опасности после якобы перенесенной им операции. Никакого подтверждения этой информации издание не привело. Южнокорейские власти, в свою очередь, заявили про отсутствие у них данных о заболевании Ким Чен Ына. Впрочем, впоследствии японское издание Yomiuri сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы страны. В то же время, источник из Южной Кореи подтвердило Reuters, что Ким Чен Ын живой и, вероятно, вскоре вновь появится на публике.

В частности, вечером 25 апреля издание New York Post сообщило, опираясь на ряд источников, что Ким Чен Ын — умер.

А до этого, в четверг, 23 апреля президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме заявил, что сообщение о тяжелом заболевании Ким, вероятно, является ошибочным.

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