Трамп не вірить в інформацію про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що, згідно з його даними, твердження ЗМІ про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідають дійсності. Про це Трамп повідомив в четвер під час пресбрифінгу в Білому домі, переда УНН.
“Я сподіваюся, що він не відчуває проблем зі здоров’ям, — сказав Трамп. — Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина недостовірні. Повідомлення, що з’явилися в Мережі, недостовірні. Я отримав дані про те, що ці відомості недостовірні”. За словами президента, ЗМІ, що поширили подібні новини, могли використовувати застарілу інформацію.
На запитання кореспондента CNN, чи контактував він з північнокорейською стороною по цій темі, Трамп відповів: “Я б так не сказав. У нас добрі відносини з КНДР, у мене хороші стосунки з Кім Чен Ином”. “Думаю, це брехливі повідомлення, випущені CNN”, — сказав глава Білого дому. Після журналіст кілька разів намагалась поставити уточнююче запитання, але Трамп передав слово її колезі.
Нагадаємо, 20 квітня телекомпанія CNN з посиланням на джерело в американській адміністрації повідомила, що Сполучені Штати вивчають розвідувальні дані про погіршення стану здоров’я голови Держради КНДР Кім Чен Ина після нібито перенесеної їм хірургічної операції. Ніякого підтвердження цієї інформації вона не привела. Південнокорейська влада, в свою чергу, заявили про відсутність даних про захворювання Кім Чен Ина. Втім, згодом японське видання Yomiuri повідомило, що у КНДР йде підготовка заміни Кім Чен Ина на посаді глави країни.