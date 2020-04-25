Китай направив в КНДР групу медиків на тлі чуток про здоров'я Кім Чен Ина

Делегація, яку очолив високопоставлений представник міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, вирушила в КНДР 23 квітня, повідомляє Reuters.

Спекуляції щодо стану здоров'я Кім Чен Ина почалися після того, як він 15 квітня несподівано пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена. Раніше на цьому тижні південнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім переніс операцію у зв'язку з серцево-судинним захворюванням. У свою чергу, телеканал CNN повідомив, що в США вивчають розвідувальні дані про те, що життя північнокорейського лідера знаходиться в небезпеці після нібито перенесеної ним операції. Ніякого підтвердження цієї інформації видання не навело. Південнокорейська влада, в свою чергу, заявили про відсутність даних про захворювання Кім Чен Ина. Втім, згодом японське видання Yomiuri повідомило, що у КНДР йде підготовка заміни Кім Чен Ина на посаді глави країни. У той же час, джерело з Південної Кореї підтвердило Reuters, що Кім Чен Ин живий і, ймовірно, незабаром знову з'явиться на публіці.

Зокрема, 23 квітня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому Домі заявив, що повідомлення про важке захворювання Кіма, ймовірно, є помилковим.