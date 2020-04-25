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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24088 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72306 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126961 просмотра

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Актуальное
Китай направил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Китай направил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Киев  •  УНН

 • 23288 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Власти Китая направила в Северную Корею делегацию, в которую вошли медики и представители правительства, сообщает в субботу, 25 апреля, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Агентство связывает этот визит слухам о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына, сообщает УНН.

Делегация, которую возглавил высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отправилась в КНДР 23 апреля, сообщает Reuters.

Спекуляции относительно состояния здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он 15 апреля неожиданно пропустил традиционные мероприятия по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена. Ранее на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили, что Ким перенес операцию в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что в США изучают разведданные о том, что жизнь северокорейского лидера находится в опасности после якобы перенесенной им операции. Никакого подтверждения этой информации издание не привело. Южнокорейские власти, в свою очередь, заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. Впрочем, впоследствии японское издание Yomiuri сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы страны. В то же время, источник из Южной Кореи подтвердил Reuters, что Ким Чен Ын живой и, вероятно, вскоре вновь появится на публике.

В частности, 23 апреля президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме заявил, что сообщение о тяжелом заболевании Ким, вероятно, является ошибочным.

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