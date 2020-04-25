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New York Post: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин помер

New York Post: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин помер

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин помер внаслідок проведеної операції на серці. Про це повідомляє американське видання New York Post із посиланням на низку джерел, зокрема, на дані гонконгської мовної мережі HKSTV, передає УНН.

Зокрема, видання відзначає, що японський журнал Shukan Gendai пише про "вегетативний стан" північнокорейського лідера, в якому той опинився після того, як йому зробили операцію на серці на початку цього місяця.

Так, видання посилається на віце-директорку гонконгського супутникового телебачення HKSTV, підтримуваного Пекіном, яка стверджує, що Кім Чен Ин помер, посилаючись на "дуже надійне джерело". Цей пост в китайському поштовому додатку Weibo набув широкого поширення в соціальних мережах, згідно зі звітом в International Business Times.

В інших непідтверджених повідомленнях, приписуваних високопоставленим партійним джерелам в Пекіні, йдеться, що операція по установці стенту пішла не так, тому що у хірурга дуже сильно тремтіли руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай направив в КНДР групу медиків на тлі чуток про здоров'я Кім Чен Ина

Спекуляції щодо стану здоров'я Кім Чен Ина почалися після того, як він 15 квітня несподівано пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена. Раніше на цьому тижні південнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім переніс операцію у зв'язку з серцево-судинним захворюванням. У свою чергу, телеканал CNN повідомив, що в США вивчають розвідувальні дані про те, що життя північнокорейського лідера знаходиться в небезпеці після нібито перенесеної ним операції. Ніякого підтвердження цієї інформації видання не навело. Південнокорейська влада, в свою чергу, заявили про відсутність даних про захворювання Кім Чен Ина. Втім, згодом японське видання Yomiuri повідомило, що у КНДР йде підготовка заміни Кім Чен Ина на посаді глави країни. У той же час, джерело з Південної Кореї підтвердило Reuters, що Кім Чен Ин живий і, ймовірно, незабаром знову з'явиться на публіці.

Зокрема, 23 квітня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому Домі заявив, що повідомлення про важке захворювання Кіма, ймовірно, є помилковим.

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