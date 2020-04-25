New York Post: северокорейский диктатор Ким Чен Ын умер

В частности, издание отмечает, что японский журнал Shukan Gendai пишет про “вегетативное состояние” северокорейского лидера, в котором тот оказался после того, как ему сделали операцию на сердце в начале этого месяца.

Так, издание ссылается на вице-директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, поддерживаемого Пекином, которая утверждает, что Ким Чен Ын умер, ссылаясь на слова “очень надежного источника”. Этот пост в китайском почтовом приложении Weibo получил широкое распространение в социальных сетях, согласно отчету в International Business Times.

В других неподтвержденных сообщениях, приписываемых высокопоставленным партийным источникам в Пекине, говорится, что операция по установке стента пошла не так, потому что у хирурга очень сильно дрожали руки.

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Спекуляции относительно состояния здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он 15 апреля неожиданно пропустил традиционные мероприятия по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена. Ранее на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили, что Ким перенес операцию в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что в США изучают разведданные о том, что жизнь северокорейского лидера находится в опасности после якобы перенесенной им операции. Никакого подтверждения этой информации издание не привело. Южнокорейские власти, в свою очередь, заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. Впрочем, впоследствии японское издание Yomiuri сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы страны. В то же время, источник из Южной Кореи подтвердило Reuters, что Ким Чен Ын живой и, вероятно, вскоре вновь появится на публике.

В частности, 23 апреля президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме заявил, что сообщение о тяжелом заболевании Ким, вероятно, является ошибочным.