Пограничников Закарпатской области уличили в содействии контрабандистам

Так, недавно правоохранители получили данные о возможных злоупотреблениях пограничниками отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Стало известно, что военнослужащие с корыстными целями использовали служебное положение и нарушали правила несения пограничной службы.

В частности, сговорившись, двое военнослужащих способствовали контрабандистам в нарушении государственной границы Украины для незаконного перемещения табачных изделий в Румынию. Для этого пограничники во время несения службы заблаговременно покидали участки ответственности и отклонялись от маршрута патрулирования.

В отношении военнослужащих, которые за незаконную сделку в целом планировали получить около 20 тысяч гривен, назначено служебное расследование, а в военную прокуратуру Ужгородского гарнизона направлено сообщение об обнаружении признаков преступления по ст.368 (получение взятки) УК Украины.