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Прикордонників Закарпаття викрили на сприянні контрабандистам

Прикордонників Закарпаття викрили на сприянні контрабандистам

Київ • УНН

 • 9531 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Правоохоронці викрили прикордонників, які за хабар сприяли незаконній діяльності контрабандистів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, нещодавно правоохоронці отримали дані про можливі зловживання прикордонниками відділу “Ділове” Мукачівського загону. Стало відомо, що військовослужбовці з корисною метою використовували службове становище та порушували правила несення прикордонної служби.

Зокрема, змовившись, двоє військовослужбовців сприяли контрабандистам у порушенні державного кордону України для незаконного переміщення тютюнових виробів у Румунію. Для цього прикордонники під час несення служби завчасно залишали ділянки відповідальності та відхилялися від маршруту патрулювання.

Наразі стосовно військовослужбовців, які за незаконну оборудку загалом планували отримати близько 20 тисяч гривень, призначено службове розслідування, а до військової прокуратури Ужгородського гарнізону направлено повідомлення про виявлення ознак злочину за ст.368 (одержання хабара) КК України.

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