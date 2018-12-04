Пограничники задержали иностранца из списка Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вчера в международном пункте пропуска железнодорожного сообщения "Зерновое" пограничники задержали гражданина Молдовы. Разыскиваемого Интерполом. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Вчера в международном пункте пропуска железнодорожного сообщения "Зерновое" пограничниками при проверке поезда "Москва-Кишинев" задержали гражданина Молдовы, который находится в розыске Интерпола.
Заметим, что человек разыскивался за хранение наркотических средств и будет экстрадирован в Молдову.
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Как сообщал УНН, украинец и россиянин пытались выехать за границу на краденых машинах.