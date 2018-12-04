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Прикордонники затримали іноземця зі списку Інтерполу

Прикордонники затримали іноземця зі списку Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вчора, у міжнародному пункті пропуску залізничного сполучення "Зернове" прикордонники затримали громадянина Молдови. Якого розшукував Інтерпол. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Вчора, у міжнародному пункті пропуску залізничного сполучення "Зернове" прикордонниками під час перевірки потягу "Москва-Кишинів" затримали громадянина Молдови, який знаходиться в розшуку Інтерполу.

Відмітимо, що чоловік розшукувався за зберігання наркотичних засобів та буде екстрагований в Молдову.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу

Як повідомляв УНН, українець та росіянин намагалися виїхати за кордон на крадених автівках. 

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