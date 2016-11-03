Пограничники задержали группу лиц, которые пытались переместить в Россию 8 тонн мясопродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Группу лиц, которые пытались переместить в Россию 8 тонн мясопродуктов, задержали пограничники Луганского отряда совместно с военнослужащими Национальной гвардии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Пограничный наряд и военнослужащие Нацгвардии, осуществляя проверочные мероприятия, обнаружили вблизи реки Деркул четыре транспортных средства "Газель" и "КамАЗ", а также задержали четырех граждан Украины.
В автомобилях находилось около 8 тонн мороженых мясопродуктов. Дилеры планировали доставить товар на российский берег с помощью лодки.
Кроме того, в рамках дальнейших поисковых мероприятий пограничники задержали еще двух граждан Украины, причастных к противоправной деятельности.
Нарушителей привлекли к административной ответственности, а транспортные средства и груз передали представителям фискальной службы.