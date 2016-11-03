Прикордонники затримали групу осіб, які намагалася перемістити до Росії 8 тонн м’ясопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Групу осіб, які намагались перемістити до Росії 8 тонн м’ясопродуктів, затримали прикордонники Луганського загону спільно з військовослужбовцями Національної гвардії. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Прикордонний наряд та військовослужбовці Нацгвардії, здійснюючи перевірочні заходи, виявили поблизу річки Деркул чотири транспортних засоби “Газель” та “КамАЗ”, а також затримали чотирьох громадян України.
В автівках знаходилось близько 8 тонн морожених м’ясопродуктів. Дилери планували доставити товар на російський берег за допомогою човна.
Крім того, в рамках подальших пошукових заходів прикордонники затримали ще двох громадян України, які причетні до протиправної діяльності.
Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а транспортні засоби та вантаж передали представникам фіскальної служби.