Пограничники обнаружили уже более 400 поддельных COVID-сертификатов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 420 поддельных COVID сертификатов. Об этом УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
Цитата
"В целом с момента, когда мы начали использовать программное обеспечение и технические средства для проверки COVID-сертификатов, было проверено почти 124 тыс. документов, из которых выявлено недействительных более 420", - сказал собеседник УНН, уточнив, что в ГПСУ новым ПО начали пользоваться 21 августа.
Детали
По словам Демченко, больше всего при пересечении государственной границы Украины используют COVID-сертификаты для предъявления в пунктах пропуска на Западном участке границы или в столичных аэропортах. Несколько документов в сутки проверяется на границе с Молдовой.
Меньше всего - на других участках: с Россией и Беларусью.
Добавим
COVID-сертификат - это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Что было раньше
Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 1 сентября COVID-сертификаты в приложении "Дія" успешно сгенерировали почти 450 000 раз.